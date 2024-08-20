РКН заблокировал 937 фишинговых сайтов с 12 по 18 августа

Специалисты Роскомнадзора с 12 по 18 августа 2024 года выявили более 180 нарушений маршрутизации трафика в России, об этом 20 августа сообщили в пресс-службе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

В общей сложности Роскомнадзор нашел и устранил 188 нарушений маршрутизации трафика, а также заблокировал в России 937 фишинговых сайтов.

Напомним, что в начале августа Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России из-за нарушения законодательства, выполнение которого нужно для предотвращения использования мессенджера в террористических целях.

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