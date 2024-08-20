Суд в Петербурге прекратил дело о демонстрации нацистской символики в "Эрарте"

Василеостровский районный суд прекратил производство по делу о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) в отношении петербургского музея современного искусства "Эрарта", сообщает 20 августа "Коммерсантъ-Петербург". Это решение было принято в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

Напомним, что сотрудники полиции 12 июля составили административный протокол на "Эрарту". Силовиков привлекла картина "Фестиваль" белорусского художника-живописца Сергея Гриневича, под которой была надпись — лозунг на белорусском языке. Сотрудники СПбГУ провели экспертизу и установили, что лозунг использовался в годы Великой Отечественной войны белорусскими коллаборационистами наравне с нацистским приветствием, отмечает "Ъ".

В ходе судебного заседания представитель "Эрарты" сказал, что лозунг нанес неизвестный посетитель, пишет "Ъ". По словам адвоката музея, о негативном смысле фразы можно говорить только в том случае, когда она сопровождается нацистским приветствием. Подобных фактов установлено не было, заявил он.

Суд прекратил производство из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Фото: ЗАКС.Ру