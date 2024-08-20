В Петербурге Следком пришел в полицию из-за дела "Русской общины"

Сотрудники Следственного комитета пришли в несколько отделов полиции Петербурга после возбуждения уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ), об этом 20 августа сообщили в пресс-службе ведомства. Сегодня глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался обращением членов "Русской общины" о действиях сотрудников полиции.

По информации "Фонтанки", всего следователи явились в три отдела полиции с целью изъятия материалов дела о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) в отношении задержанных участников "Русской общины". Сделать это не удалось из-за того, что документы сейчас находятся в Приморском районном суде. В издании отмечают, что провести обыски невозможно, поскольку уголовное дело о превышении полномочий сотрудников полиции возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Напомним, что, по информации СК, 19 августа на Комендантском проспекте повторился конфликт с нелегальными таксистами-мигрантами. Полицейские задержали представителей "Русской общины", после чего внимание к инциденту проявил Бастрыкин, который потребовал возбудить уголовное дело. Визит сотрудников СК был связан с исполнением этого поручения.

По сообщению ведомства, 20 августа Бастрыкин заслушал доклад и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марины Парастаевой об обстоятельствах инцидента. Среди прочего, силовик потребовал ежедневно сообщать ему о ходе расследования.

Фото: ЗАКС.Ру