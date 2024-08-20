ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:07

Количество рейсов между Петербургом и Абу-Даби вырастет с октября

фото ЗакС политика Количество рейсов между Петербургом и Абу-Даби вырастет с октября

С 29 октября самолеты авиакомпания Etihad Airways будут летать из Петербурга в Абу-Даби не два раза, а три, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Рейсы в столицу ОАЭ будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

В пресс-службе аэропорта отметили, что Абу-Даби может стать пересадочным пунктом. Оттуда можно будет отправиться в более чем 70 направлений мира: в страны Индийского субконтинента, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что с 1 августа авиакомпания Turkish Airlines увеличила количество рейсов на широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330-203 между Петербургом и Стамбулом, до конца лета выполняется по шесть таких перелетов в неделю.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама