Количество рейсов между Петербургом и Абу-Даби вырастет с октября

С 29 октября самолеты авиакомпания Etihad Airways будут летать из Петербурга в Абу-Даби не два раза, а три, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. Рейсы в столицу ОАЭ будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

В пресс-службе аэропорта отметили, что Абу-Даби может стать пересадочным пунктом. Оттуда можно будет отправиться в более чем 70 направлений мира: в страны Индийского субконтинента, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Напомним, что с 1 августа авиакомпания Turkish Airlines увеличила количество рейсов на широкофюзеляжных лайнерах Airbus 330-203 между Петербургом и Стамбулом, до конца лета выполняется по шесть таких перелетов в неделю.

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