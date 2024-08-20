Миронов пригрозил дойти до Верховного суда из-за снятия кандидатов от СРЗП

"Справедливая Россия — За правду" будет бороться за своих не допущенных до выборов кандидатов в Петербурге, заявил 20 августа глава партии Сергей Миронов. В своем Telegram-канале он выразил решимость дойти до Верховного суда, если это потребуется.

"Мы ожидали провокаций против наших кандидатов и будем бороться за каждого! Если нужно, дойдем до Верховного суда", — написал Миронов.

Политик отдельно указал, что на муниципальные выборы СРЗП выдвинула не только партийных кандидатов, но и активных петербуржцев, известных в городе благодаря своей деятельности. В своем посте Миронов возмутился случаями, когда кандидатам отказывали в регистрации из-за размера строчек в подписных листах. Подобные причины для снятия с выборов стали новинкой нынешней муниципальной кампании в городе.

Высота строк стала не единственной неочевидной причиной, по которой избирательные комиссии отказывали кандидатам в регистрации. О других коллизиях с недопуском выдвиженцев читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру