Суд в Петербурге арестовал 12 человек по делу о стычке с таксистами

Приморский районный суд привлек к административной ответственности 12 человек за мелкое хулиганство (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) в связи с противостоянием членов "Русской общины" с таксистами на Комендантском проспекте, сообщили вечером 20 августа объединенной пресс-службе судов Петербурга. Сам инцидент произошел за день до этого.

Как установил суд, вечером 19 августа обвиняемые вместе с другими представителями "Русской общины" ругались матом и мешали свободному проходу граждан, а также блокировали проезд транспорта. В пресс-службе судов отметили, что обвиняемые не реагировали на замечания, чем "демонстративно нарушили общественный порядок и спокойствие граждан".

На место инцидента прибыли сотрудники полиции. Последовали задержания собравшихся, их доставили в отдел полиции для разбирательства и составили протоколы о мелком хулиганстве.

В итоге суд вынес решения по 12 задержанным. Десять фигурантов были арестованы на одни сутки, двое фигурантов — на трое суток.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти оперативно прокомментировали решение суда. Там отметили, что оперативная реакция полицейских позволила предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Также это помогло правоохранителям "избежать вердикта "бездействие" со стороны компетентных органов", полагают в ведомстве.

Напомним, что 20 августа глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на этот инцидент и потребовал возбудить уголовное дело. В результате ведомства завели дело о превышении полномочий сотрудников полиции в отношении неустановленных лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Вслед за этим, по данным "Фонтанки.ру", следователи пришли в три отделения полиции для проведения следственных действий.

Фото: ЗАКС.Ру