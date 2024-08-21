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Новости 14:54

Интервал движения поездов по ВСМ составит 15 минут

фото ЗакС политика Интервал движения поездов по ВСМ составит 15 минут

Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом будут курсировать каждые 15 минут, об этом 21 августа пишет ТАСС со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Тактовый график установят после того,как будут достигнуты объемы расписания, которые запланированы в проекте. Ликсутов отметил, что столицы станут ближе друг к другу почти в два раза.

Напомним, что в Петербурге начали готовить проект планировки территории Привокзальной площади в рамках строительства терминала ВСМ. Его планируют создать до февраля 2026 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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