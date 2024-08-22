ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы против иностранных журналистов

Против американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ), об этом 22 августа сообщили на сайте ведомства. Силовики утверждают, что эти журналисты осуществляли съемку в Судже в Курской области.

В ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск. В случае задержания им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что 17 августа ФСБ возбудило уголовное дело по этой статье против итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Фото: ЗАКС.Ру