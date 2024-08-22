Суд приговорил петербуржца к условному сроку за ложное сообщение о теракте

Красносельский районный суд Петербурга приговорил Илью Скубиро к 3 годам и 2 месяцам условно, а также к 1,5 годам испытательного срока, сообщили 22 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ).

Суд установил, что Скубиро в декабре 2023 года позвонил на горячую линию "Токио сити" и сообщил оператору заведомо ложную информацию, что он придет с пистолетом в один из ресторанов. По телефону он также озвучил угрозы в адрес посетителей заведения. На проверку его ложного сообщения были отвлечены силы и средства правоохранителей.

Подсудимый Скубиро вину признал.

Напомним, что 7 августа в Петербурге суд вынес приговор по этой же статье фигуранту другого дела: его приговорили к 3 годам и 3 месяцам в колонии-поселении.

Фото: ЗАКС.Ру