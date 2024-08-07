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Новости 14:17

Суд отправил петербуржца в колонию-поселение за ложное сообщение о теракте

фото ЗакС политика Суд отправил петербуржца в колонию-поселение за ложное сообщение о теракте

Невский районный суд Петербурга 7 августа приговорил Рафикджона Юсупова за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ) к 3 годам и 3 месяцам в колонии-поселении, а также взыскал в пользу компании "Уральские авиалинии" 1,8 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии следствия, Юсупов, "действуя из хулиганских побуждений", позвонил в колл-центр "Пулково" и сообщил, что у его жены в чемодане якобы "имеется запрещенное". Этим поступком Юсупов, как установил суд, дезорганизовал деятельность работников аэропорта, отвлек сотрудников правоохранительных органов на проверку ложного сообщения, а также ввел в заблуждение госсорганы. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

Мужчина совершил преступление впервые. Он вину признал и раскаялся.

Как ранее писало ЗАКС.Ру, в июле в Петербурге завели два уголовных дела в связи с ложными сообщениями о терактах.

фото ЗАКС.Ру


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