В Петербурге завершились поквартирные обходы избирателей

Горизбирком сообщил 22 августа о завершении проведения поквартирных обходов избирателей с рассказом о предстоящих выборах. Проект "ИнформУИК" длился в Петербурге целый месяц.

"В Санкт-Петербурге завершился проект по адресному информированию избирателей о выборах "ИнформУИК". Он проходил в Петербурге с 22 июля по 21 августа и охватил все районы города", — говорится в сообщении, опубликованном на странице комиссии во "ВКонтакте".

По данным ГИК, участие в проекте приняли более восьми тысяч человек, включая координаторов из числа членов избирательных комиссий. Вместе они рассказывали избирателям о том, когда и где, а также в каком формате можно будет проголосовать на предстоящих в сентябре выборах. Попутно обходчики уточняли списки избирателей.

По утверждению избиркома, петербуржцы "дружелюбно" общались с обходчиками и проявляли интерес к выборам, при этом большинство из них выразили намерение лично явиться на избирательные участки. Прошедшие обходы стали первыми, устроенными в Петербурге в преддверии региональных выборов, отдельно отметили в ГИК. До этого их проводили перед выборами президента, состоявшимися в минувшем марте.

В следующем месяце в Петербурге состоятся выборы губернатора, муниципальные выборы и довыборы в Заксобрание по 18-му округу. Голосование продлится в течение трех дней с 6 по 8 сентября.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру