В бюджет Петербурга поступят 250 млрд рублей от строительства и запуска ВСМ

Петербург получит более 250 млрд рублей от строительства и запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Северной столицы в Москву, об этом 22 августа пишут "Ведомости" со ссылкой на слова гендиректора ООО "ВСМ Две столицы" Олега Тони.

Такая сумма будет получена в период реализации и первых 20 лет эксплуатации проекта. Предполагается, что ВСМ должна будет увеличить туристический поток и обеспечить развитие инфраструктуры и экономики.

По данным Тони, ожидается также рост ВРП Петербурга более чем на 2 трлн рублей. В 2023 году этот показатель был 12 трлн рублей.

Напомним, что в Петербурге начали готовить проект планировки Привокзальной площади в рамках строительства терминала ВСМ. Его планируют реализовать до февраля 2026 года.

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