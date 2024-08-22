Горизбирком определил составы членов 62 экстерриториальных УИК

Петербургская избирательная комиссия на заседании 22 августа сформировала состав членов комиссий на 62 избирательных участках за пределами города. Петербуржцы смогут проголосовать на них в ходе выборов губернатора в сентябре.

Прием предложений о кандидатурах членов экстерриториальных избиркомов проходил с 1 по 11 августа. Всего за это время в ГИК поступило 388 заявок.

Все кандидаты подвергались проверке на предмет отсутствия законодательных ограничений для работы в избирательных комиссиях. По ее итогам ни один из претендентов не получил отказ.

Членам ГИК предложили проголосовать за включение 351 кандидата в основной состав комиссий и за зачисление оставшихся 37 человек в резерв. Также в проекте постановления речь шла об определении кандидатур председателей этих комиссий. Большинством голосов решение было принято.

Ранее ГИК принял решение об организации 91 экстерриториального УИК в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии и в Мариуполе на территории ДНР. Из них 29 участков будут сформированы с участием избирательной комиссии Ленобласти. Составы комиссий на прочих 62 УИК были одобрены на прошедшем в четверг заседании Горизбиркома.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / скриншот трансляции