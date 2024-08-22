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Новости 16:40

Горизбирком определил составы членов 62 экстерриториальных УИК

фото ЗакС политика Горизбирком определил составы членов 62 экстерриториальных УИК

Петербургская избирательная комиссия на заседании 22 августа сформировала состав членов комиссий на 62 избирательных участках за пределами города. Петербуржцы смогут проголосовать на них в ходе выборов губернатора в сентябре.

Прием предложений о кандидатурах членов экстерриториальных избиркомов проходил с 1 по 11 августа. Всего за это время в ГИК поступило 388 заявок.

Все кандидаты подвергались проверке на предмет отсутствия законодательных ограничений для работы в избирательных комиссиях. По ее итогам ни один из претендентов не получил отказ.

Членам ГИК предложили проголосовать за включение 351 кандидата в основной состав комиссий и за зачисление оставшихся 37 человек в резерв. Также в проекте постановления речь шла об определении кандидатур председателей этих комиссий. Большинством голосов решение было принято.

Ранее ГИК принял решение об организации 91 экстерриториального УИК в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии и в Мариуполе на территории ДНР. Из них 29 участков будут сформированы с участием избирательной комиссии Ленобласти. Составы комиссий на прочих 62 УИК были одобрены на прошедшем в четверг заседании Горизбиркома.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / скриншот трансляции


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