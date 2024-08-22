Участок набережной в Выборге обрушился второй раз за лето

В Выборге произошло обрушение набережной второй раз за лето, об этом 22 августа пишет 47news со ссылкой на администрацию Выборгского района Ленинградской области.

Обрушение произошло рядом с гостиницей "Дружба" в Выборге. При обрушении местные власти ограждают участок, однако неизвестные регулярно ограждения ломают.

По словам властей, свободный доступ к набережной ограничен несколько лет, а место, где произошло обрушение находится на отшибе. Саму набережную признали аварийной в 2023 году.

Ранее обрушение произошло в июне 2024 года. Тогда местная администрация заявила, что на реконструкцию нужно около 150 млн рублей, а на восстановление всего участка примерно 4 млрд рублей.

Фото: VyborgGo / Telegram