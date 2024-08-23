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Новости 10:09

Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат на два месяца

фото ЗакС политика Вход на станцию "Площадь Восстания" ограничат на два месяца

Из-за капитального ремонта эскалатора вход на станцию метро "Площадь Восстания" будет ограничен на два месяца, об этом 22 августа сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ремонтные работы пройдут с 26 августа по 10 октября. В вестибюль нельзя будет зайти с 17 до 19:30 часов по будням. 

"При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока", — добавили в пресс-службе подземки

Напомним, станцию метро "Горный институт" планируют открыть в сентябре.

Фото: ЗАКС.Ру


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