ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:44

Полиция задержала находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину

фото ЗакС политика Полиция задержала находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину

На Кубинской улице сотрудники угрозыска Главка задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске из-за обвинения в мошенничестве. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии силовиков, 44-летняя уроженка Владивостока мошенническим путем сняла с чужого банковского счета 600 тысяч рублей и потратила их.

Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 

Напомним, что 19 августа сотрудники бюро Интерпола ГУ МВД по Петербургу задержали гражданина Израиля. Его разыскивают в США по статье о заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств (ч. 1349 ст. 18, ч. 1343 и 2 ст. 18 УК США). Суд в Петербурге 21 августа продлил срок задержания иностранца на 72 часа.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама