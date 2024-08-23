Полиция задержала находившуюся в федеральном розыске за мошенничество женщину

На Кубинской улице сотрудники угрозыска Главка задержали женщину, которая находилась в федеральном розыске из-за обвинения в мошенничестве. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии силовиков, 44-летняя уроженка Владивостока мошенническим путем сняла с чужого банковского счета 600 тысяч рублей и потратила их.

Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Напомним, что 19 августа сотрудники бюро Интерпола ГУ МВД по Петербургу задержали гражданина Израиля. Его разыскивают в США по статье о заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств (ч. 1349 ст. 18, ч. 1343 и 2 ст. 18 УК США). Суд в Петербурге 21 августа продлил срок задержания иностранца на 72 часа.

Фото: ЗАКС.Ру