Осенью Минцифры внесет в Госдуму проект о запрете массовых спам-обзвонов

В сентябре Минцифры внесет в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. Об этом 23 августа министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил журналисту ТАСС.

Шадаев также заявил о своей уверенности в том, что законопроект будет принят.

Эта инициатива была анонсирована еще в апреле. Шадаев тогда выразил мнение, что у абонентов выработалось напряженное общение к любым входящим голосовым звонкам. В случае принятия законопроекта операторы будут блокировать спам-звонки, отметил министр.

Напомним, что 20 марта Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете спам-звонков. Предполагается, что обычных граждан будут штрафовать от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч рублей. С юрлиц могут взыскать от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру