Кандидат в МО "Литейный округ" Курбанов пожаловался в полицию на угрозы

Кандидат на выборы в МО "Литейный округ" Равшанбек Курбанов обратился в полицию с жалобами на поступающие угрозы, сообщила 23 августа "Фонтанка". Накануне Смольнинский районный суд отменил по его иску решение о регистрации главы петербургского отделения "Общества.Будущее" Саввы Федосеева кандидатом в том же муниципалитете.

По информации издания, Курбанов сообщил о поступающих на его электронную почту угрозах от неизвестных граждан. Последние якобы требовали от него, в том числе, отказаться от участия в предстоящих выборах.

Суд вынес решение по иску Курбанова вечером 22 августа, сам он на заседании отсутствовал. Истец жаловался на использование своей фотографии в Telegram-канале Федосеева. Подобное он расценил как незаконную агитацию и в связи с этим потребовал снять оппонента с выборов.

После заседания Федосеев заявил о намерении обжаловать вынесенное решение в Городском суде.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру