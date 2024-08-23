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Новости 15:48

Суд зарегистрировал дело о поджоге релейного шкафа на "Старой Деревне"

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал дело о поджоге релейного шкафа на "Старой Деревне"

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело по статье о диверсии (п."а" ч.2 ст.281 УК РФ) в отношении Василия Иванова и Сергея Саратовцева, об этом 23 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии обвинения, в 2023 году Саратовцев обнаружил объявление, в котором говорилось о том, что неизвестные выплатят 8 тысяч рублей тому, кто в Петербурге совершит поджог релейного шкафа. К этому он решил привлечь своего близкого друга Иванова.

Через несколько дней мужчины приобрели все нужное для поджога и прибыли на железнодорожную станцию "Старая Деревня". Саратовцев и Иванов подожгли шкаф, сняли это на видео и получили 8 тысяч рублей, которые поделили на двоих.

Сейчас материалы дела переданы судье. Летом 2023 года Иванова и Саратовцева отправили в СИЗО

Фото: ЗАКС.Ру


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