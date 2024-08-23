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Новости 16:47

Петербуржец попал под домашний арест после лихой поездки на гидроцикле

фото ЗакС политика Петербуржец попал под домашний арест после лихой поездки на гидроцикле

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечение в виде домашнего ареста в отношении Александра Бандурина по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 23 августа сообщили в объединенной пресс-службе города.

По данным следствия, в июне 2024 года Бандурин и его товарищи катались на гидроциклах по Неве, каналам и другим рекам Петербурга. При этом они не соблюдали скоростной режим, обливали людей водой и игнорировали требования СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

В августе Александра Бандурина задержали и предъявили обвинение. Сам мужчина свою вину признал.

Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал для Александра Бандурина меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2024 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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