Петербуржец попал под домашний арест после лихой поездки на гидроцикле

Василеостровский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечение в виде домашнего ареста в отношении Александра Бандурина по делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 23 августа сообщили в объединенной пресс-службе города.

По данным следствия, в июне 2024 года Бандурин и его товарищи катались на гидроциклах по Неве, каналам и другим рекам Петербурга. При этом они не соблюдали скоростной режим, обливали людей водой и игнорировали требования СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта".

В августе Александра Бандурина задержали и предъявили обвинение. Сам мужчина свою вину признал.

Суд ходатайство следствия удовлетворил и избрал для Александра Бандурина меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2024 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга