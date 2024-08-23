Путину доложили о захвате заложников в волгоградской колонии

Президент России Владимир Путин заявил, что начальник ФСИН Алексей Тимченко доложил ему о ситуации в колонии №19 в Волгоградской области, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные взяли в заложники сотрудников колонии.

"Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области", – сказал Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что по произошедшему выскажутся министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Фото: сайт Кремля