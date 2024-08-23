ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:05

Торговцы овощами попытались оказать сопротивление сотрудникам ККИ в Красном Селе

фото ЗакС политика Торговцы овощами попытались оказать сопротивление сотрудникам ККИ в Красном Селе

Сотрудники комитета Смольного по контролю за имуществом 23 августа во время проведения контрольных мероприятий в Красносельском районе столкнулись с противодействием со стороны торговцев, которые вели незаконную деятельность. Видео инцидента опубликовала пресс-секретарь ККИ Анна Супитылева в своем Telegram-канале. Запись сделана в Красном Селе. 

На опубликованной видеозаписи предприниматели, обладая численным превосходством, пытаются отбить коробку с овощами у представителя Смольного, экипированного комитетской жилеткой. Во избежание эскалации конфликта на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. 

"Незаконные торговцы: реальная опасность. Сегодня в Красном Селе наши сотрудники столкнулись с воспрепятствованием выполнения закона. На место были вызваны сотрудники полиции", - написала Супитылева. 

На ситуацию отреагировала петербургская юристка, активный противник незаконной торговли Ирина Баханович. Она была удивлена грубыми действиями торговцев. 

"Ладно в нас кидают помидорами. Привыкли, но тут уж совсем страх потеряли", - написала юристка. 

О дальнейшей судьбе предпринимателей в пресс-службе комитета не сообщили. Также остается неизвестной судьба овощей, которые они намеревались продать. Согласно действующему законодательству, изъятые товары подлежат уничтожению.

Ранее в ведомстве сообщили о ликвидации на территории города 15 точек незаконной реализации овощей и фруктов в шести районах Петербурга. 

Константин Леньков / Кадр из видео Анны Супитылевой


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости23 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама