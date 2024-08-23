МЧС предупредило петербуржцев о ливнях и ветре до 17 м/с 24 августа

В субботу, 24 августа, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 23 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 24 августа в городе местами ожидаются ливни и усиление ветра до 17 м/с.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге объявили "оранжевый" уровень погодной опасности до 21:00 23 августа.

Фото: ЗАКС.Ру