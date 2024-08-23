В Петербурге объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Из-за сильных ливней, гроз, града и шквалистого ветра до 25 м/с в Петербурге объявили "оранжевый" уровень погодной области, сообщили в пресс-службе Смольного. Он продлится до 21:00 23 августа.

По информации Росгидрометцентра, после этого времени будет действовать "желтый" уровень погодной опасности — до 21:00 24 августа. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

В пресс-службе правительства Петербурга попросили горожан соблюдать особую осторожность на дорогах, а также по возможности воздержаться от поездки на автомобиле.

Фото: ЗАКС.Ру