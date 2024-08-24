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Новости 11:23

Суд отправил в СИЗО еще одного сотрудника МЧС по Курортному району Петербурга

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО еще одного сотрудника МЧС по Курортному району Петербурга

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для еще одного сотрудника МЧС Курортного района Станислава Петия по делу о получении взятки, об этом 23 августа сообщали в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Петия договорился с генеральным директором ООО "Жилком СПБ" о взятке в размере 50 тысяч рублей. За это после проверки обещалось вынести наименьшее наказание, а именно предупреждение.

После этого Станислав Петия и другие сотрудники МЧС распорядились суммой по своему усмотрению. 

Свою вину мужчина на заседании не признал. Суд отправил Станислава Петия в СИЗО до 20 октября 2024 года.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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