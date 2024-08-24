В Старом Петергофе появится новая подстанция скорой помощи

В Старом Петергофе до конца 2024 году сдадут в эксплуатацию новую подстанцию скорой помощи на десять бригад, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в Петродворцовом районе города.

"Если в Новом Петергофе есть подстанция скорой помощи, то в Старом нужно было построить свою, чтобы время прибытия бригады на вызов было не более 20 минут по нашим нормативам. До конца года мы ее обязательно введем", – сказал градоначальник.

На сегодняшний момент бригады скорой обеспечивают медицинской помощью 85 тысяч жителей Петергофа. До 2030 года планируется прирост населения города из-за строительства в Старом Петергофе.

Фото: ЗАКС.Ру