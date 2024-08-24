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В Старом Петергофе появится новая подстанция скорой помощи

фото ЗакС политика В Старом Петергофе появится новая подстанция скорой помощи

В Старом Петергофе до конца 2024 году сдадут в эксплуатацию новую подстанцию скорой помощи на десять бригад, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в Петродворцовом районе города. 

"Если в Новом Петергофе есть подстанция скорой помощи, то в Старом нужно было построить свою, чтобы время прибытия бригады на вызов было не более 20 минут по нашим нормативам.  До конца года мы ее обязательно введем", – сказал градоначальник.

На сегодняшний момент бригады скорой обеспечивают медицинской помощью 85 тысяч жителей Петергофа. До 2030 года планируется прирост населения города из-за строительства в Старом Петергофе.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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