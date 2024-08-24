Беглов пообещал расширение спортивного комплекса в Петродворцовом районе

В Петродворцовом районе Петербурга хотят построить спортивный кластер, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в Петродворцовом районе города.

"Очень важно, что предусмотрена организация бесплатных занятий плаванием для людей серебряного возраста, участников СВО и их семей", – сказал градоначальник.

По словам Беглова, сейчас в Старом Петергофе есть спортивный комплекс и его планируют расширить, создав новый спортивный кластер.

Напомним, что в Старом Петергофе до конца 2024 году сдадут в эксплуатацию новую подстанцию скорой помощи на десять бригад.

Фото: ЗАКС.Ру