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Новости 16:50

Беглов пообещал расширение спортивного комплекса в Петродворцовом районе

фото ЗакС политика Беглов пообещал расширение спортивного комплекса в Петродворцовом районе

В Петродворцовом районе Петербурга хотят построить спортивный кластер, об этом 24 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Такое заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего совещания в Петродворцовом районе города. 

"Очень важно, что предусмотрена организация бесплатных занятий плаванием для людей серебряного возраста, участников СВО и их семей", – сказал градоначальник.

По словам Беглова, сейчас в Старом Петергофе есть спортивный комплекс и его планируют расширить, создав новый спортивный кластер.

Напомним, что в Старом Петергофе до конца 2024 году сдадут в эксплуатацию новую подстанцию скорой помощи на десять бригад.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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