ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:49

"Новые люди" оставили бумажные самолетики у посольства Франции

фото ЗакС политика "Новые люди" оставили бумажные самолетики у посольства Франции

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вместе со сторонниками партии провели акцию у посольства Франции в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа сообщил политик Александр Даванков в своем Telegram-канале.

Сторонники партии принесли к зданию посольства бумажные самолетики, похожие на логотип созданного Дуровым мессенджера. 

Напомним, что Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. По предварительным данным, Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с французскими силовиками. Местные следователи считают, что это делает его соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве. Дурову может грозить 20 лет лишения свободы.

После случившегося Владислав Даванков предложил сделать все, чтобы переместить бизнесмена в Россию или в ОАЭ. 

Ранее, в 2018 году, россияне запускали на улицах бумажные самолетики в поддержку Telegram, который хотели заблокировать на территории России.

Фото: соцсети "Новых людей"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама