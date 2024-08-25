"Новые люди" оставили бумажные самолетики у посольства Франции

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") вместе со сторонниками партии провели акцию у посольства Франции в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом 25 августа сообщил политик Александр Даванков в своем Telegram-канале.

Сторонники партии принесли к зданию посольства бумажные самолетики, похожие на логотип созданного Дуровым мессенджера.

Напомним, что Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. По предварительным данным, Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с французскими силовиками. Местные следователи считают, что это делает его соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве. Дурову может грозить 20 лет лишения свободы.

После случившегося Владислав Даванков предложил сделать все, чтобы переместить бизнесмена в Россию или в ОАЭ.

Ранее, в 2018 году, россияне запускали на улицах бумажные самолетики в поддержку Telegram, который хотели заблокировать на территории России.

Фото: соцсети "Новых людей"