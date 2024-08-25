ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:57

В Петербурге обновили более 2000 метров теплопроводов

фото ЗакС политика В Петербурге обновили более 2000 метров теплопроводов

В Выборгском районе Петербурга для жилых кварталов на улице Есенина, проспектах Луначарского и Просвещения обновили более 2000 метров теплопроводов, об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Устаревшие сети заменили на трубы российского производства. Утверждается, что они имеют систему дистанционного контроля, позволяющую отслеживать возможные дефекты труб. 

Тепло по новой магистрали поступает в две школы, два детских сада и два лечебных учреждения, всего — в 47 зданий. 

Напомним, что АО "Теплосеть" хочет до 2028 года обновить 500 километров теплосетей в Петербурге.

Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама