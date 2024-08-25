В Петербурге обновили более 2000 метров теплопроводов

В Выборгском районе Петербурга для жилых кварталов на улице Есенина, проспектах Луначарского и Просвещения обновили более 2000 метров теплопроводов, об этом 25 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Устаревшие сети заменили на трубы российского производства. Утверждается, что они имеют систему дистанционного контроля, позволяющую отслеживать возможные дефекты труб.

Тепло по новой магистрали поступает в две школы, два детских сада и два лечебных учреждения, всего — в 47 зданий.

Напомним, что АО "Теплосеть" хочет до 2028 года обновить 500 километров теплосетей в Петербурге.

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