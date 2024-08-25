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Новости 15:28

Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении участника СВО в Колпино

фото ЗакС политика Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении участника СВО в Колпино

Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад об установлении обстоятельств избиения участника СВО в Колпино, об этом 25 августа сообщили в пресс-службе СК России.

В Следкоме обратили внимание на публикации СМИ о том, что участника СВО избила группа неизвестных мужчин. В результате нападения он получил телесные повреждения. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

По сообщению о нападении на мужчину региональным управлением СК проводится проверка. По факту произошедшего сотрудниками МВД было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 18 июля Бастрыкин поручил доложить о нападении на участника СВО, которое произошло в 2023 году.

Фото: пресс-служба СК РФ


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