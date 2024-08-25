Москалькова: Причиной ареста Дурова является попытка закрыть Telegram

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 25 августа выразила мнение в своем Telegram-канале, что причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram.

"Совершенно очевидно, что истинной причиной ареста Павла Дурова является попытка закрыть Telegram - интернет-площадку, где можно узнать правду о происходящих событиях в мире. Это вызывает протест у всех, кто стремится к свободе слова и построению многополярного мира", — написала она.

По ее словам, задержание Дурова является "очередным грубым нарушением права на свободу". Москалькова отметила, что ряд государств, которые воспевают демократию, еще один раз применили двойные стандарты в отношении фундаментальных прав человека.

Напомним, что Дурова задержали вечером 24 августа после того, как он вышел из своего частного самолета в аэропорту Ле Бурже. По предварительным данным, Дурова обвиняют в отсутствии модерации в Telegram и отказе сотрудничать с французскими силовиками. Местные следователи считают, что это якобы делает его соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве. Дурову может грозить 20 лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру