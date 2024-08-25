ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:02

Прокуратура Парижа сделает заявление для СМИ по поводу задержания Дурова

фото ЗакС политика Прокуратура Парижа сделает заявление для СМИ по поводу задержания Дурова

Завтра, 26 августа, прокуратура Парижа сделает заявление для СМИ по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом 25 августа написало ТАСС.

"Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра", — сообщили изданию на уточняющий вопрос про причины задержания Дурова.

Ранее ТАСС писало, что посольство России во Франции запросило разъяснение о причинах задержания Дурова и потребовало обеспечить защиту его прав. В издании отметили, что российская дипмиссия находится в контакте с адвокатом Дурова.

Напомним, что вечером августа 24 августа Дурова задержали жандармы GTA (Воздушная транспортная жандармерия) после того, как он вышел из самолета. Местные следователи считают, что отсутствие модерации, сотрудничества с силовиками делают Дурова соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве. По предварительным данным, бизнесмену грозит 20 лет лишения свободы.

Фото: соцсети Дурова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама