Заключительные гидравлические испытания пройдут в трех районах Петербурга

С 26 августа по 1 сентября теплоэнергетики проведут заключительные гидравлические испытания, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Одно испытание сетей пройдет в Приморском районе, два — в Центральном и Петроградском районах.

Отмечается, что при обнаружении ненадежных участков трубопроводов специалисты устранят технологические нарушения.

Напомним, что к 25 августа в Выборгском районе Петербурга обновили более 2000 метров теплопроводов. АО "Теплосеть" хочет к 2028 году обновить более 500 километров теплосетей.

Фото: ЗАКС.Ру