КГИОП обратился в полицию из-за незаконных работ в Доме Рыбина

Комитет по государственному контролю и охране памятников Петербурга направило обращение в МВД по факту проведения ремонта со сносом перекрытий в историческом Доме Рыбина на улице Ленина, которое имеет охранный статус. Там пытались сделать отдельный вход в помещение. По сведениям чиновников, собственник помещения не пытался согласовать проведение работ, говорится в ответе ведомства на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского*.

КГИОП обратился в полицию с заявлением о преступлении, в частности, уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК). Также комитет направил предостережение собственнику с требованием восстановить изначальный облик здания.

Ранее в Петроградском районе расселили дом на улице Большая Зеленина из-за угрозы обрушения. Во время проведения капитального ремонта там обвалилась часть крыши.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру