Улицы у частично обрушившегося дома на Большой Зелениной перекроют до октября

В Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга рассказали, сколько еще простоят заборы и перекрытия в Петроградском районе у дома на Большой Зелениной, об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГАТИ.

На Малом проспекте П.С. от Рыбацкой улицы до Колпинской улицы и на Большой Зелениной, Рыбацкой и Ижорской улицам на пересечении с Малым проспектом будут временные ограничения аж до 15 октября.

С 14 августа по 15 октября также ограничат проезд по Большой Зелениной от Колпинского переулка до Малого проспекта П.С.

Напомним, что 4 августа дом на улице Большой Зелениной начал обрушаться. Гендиректору фирмы, выполнявшей ремонт здания, предъявили обвинение.

Фото: ЗАКС.Ру