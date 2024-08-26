В Красном Селе открыли новое здание пожарной части №33

Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с главой МЧС Александром Куренковым приняли участие в церемонии открытия пожарной части №33 в Красном Селе. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что Петербург совместно с МЧС построил новую пожарную часть, чтобы сотрудникам МЧС было удобно и комфортно работать.

Куренков подчеркнул, что эта пожарная часть станет важным звеном в системе обеспечения безопасности Петербурга. Он отметил, что она соответствует современным требованиям и оснащена всей необходимой техникой и оборудованием. "Уверен, что здесь будут работать профессионалы, которые в любую секунду придут на помощь тем, кто попал в беду", — сказал он.

Пожарная часть №33 находилась в здании-памятнике архитектуры 1867 года, что не позволяло создать нужные условия для работы. Поэтому было принято решение построить новое пожарное депо.

Фото: сайт администрации Петербурга