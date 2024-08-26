Подвыпивший петербуржец сломал зуб агитатору от "Новых людей"

Неизвестный напал на агитатора от партии "Новые люди" Александра Прошутинского, который работал на территории округа МО "Княжево". Инцидент произошел вечером 26 августа, за десять дней до старта муниципальных выборов. После непродолжительного общения у представителя партии оказался сколот зуб. Судя по фотографиям, пострадала "четверка" на верхней челюсти.

"Я общался с женщиной об одной из наших инициатив, предлагал ей поставить подпись. Рядом проходил мужчина, которому я тоже предложил подписаться. Слишком поздно заметил, что он пошатывается, находится в нетрезвом состоянии. Он бросил мне фразу "Чё тебе надо, уйди отсюда", и сразу же после мне в лицо прилетел удар. Он [удар] прошёл по касательной, но через несколько минут я обнаружил, что лишился части зуба", - приводят слова пострадавшего в пресс-службе партии.

Прошутинский был отправлен партийцами на осмотр к врачу. "Новые люди" пообещали проследить за его реабилитацией. В партии предполагают, что злоумышленник до встречи с их агитатором посещал близлежащий алкомаркет. Сам Прошутинский не собирается обращаться в полицию по факту случившегося. Он полагает, что для правоохранительных органов будет затруднительно найти его обидчика из-за отсутствия видеокамер поблизости. Несмотря на травму, он сообщил соратникам, что готов вернуться к работе.

Отметим, в МО "Княжево" от партии баллотируется глава петербургского отделения "Новых людей" Анастасия Васильева.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как кандидата в депутаты МО "Волковское" от компартии пытались задушить и вытолкали из подъезда во время распространения листовок.

Константин Леньков / Фото предоставлено партией "Новые люди"