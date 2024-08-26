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В киберполиции России предупредили о мошенничестве, связанном с арестом Дурова

фото ЗакС политика В киберполиции России предупредили о мошенничестве, связанном с арестом Дурова

Мошенники под видом службы поддержки мессенджера Telegram начали предлагать пользователям перенос данных, об этом 26 августа сообщили в пресс-службе киберполиции России.

Как рассказали правоохранители, после ареста генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова мошенники предлагают пользователям перенести их личные данные на "безопасный ресурс".

Если человек соглашается, то у злоумышленников появляется полный доступ к аккаунту пользователя, ко всем перепискам, фотографиям и видеозаписям. 

В киберполиции призывают россиян быть бдительными и не вестись на уловки мошенников.

Напомним, что в субботу, 24 августа, во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова.

Фото: ЗАКС.Ру


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