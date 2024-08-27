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Новости 11:27

Телефонные мошенники обокрали двух петербуржцев на сумму около 18 млн рублей

фото ЗакС политика Телефонные мошенники обокрали двух петербуржцев на сумму около 18 млн рублей

Петербургская полиция расследует два факта телефонного мошенничества, в результате которых пострадавших обокрали почти на 18 млн рублей. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, 26 августа злоумышленники позвонили 82-летней пенсионерке, представившись сотрудниками полиции. Поверив их легенде, женщина якобы ради сохранения сбережений передала курьеру 9 млн рублей. В этот же день, утверждают силовики, еще одна 79-летняя петербурженка перевела деньги на "безопасный" счет, тем самым отдав мошенникам 8,7 млн рублей. 

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Напомним, что 23 августа главный художник Императорского фарфорового завода передала мошенникам около 1,4 млн рублей. 

Фото: ЗАКС.Ру


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