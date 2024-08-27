Телефонные мошенники обокрали двух петербуржцев на сумму около 18 млн рублей

Петербургская полиция расследует два факта телефонного мошенничества, в результате которых пострадавших обокрали почти на 18 млн рублей. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии правоохранителей, 26 августа злоумышленники позвонили 82-летней пенсионерке, представившись сотрудниками полиции. Поверив их легенде, женщина якобы ради сохранения сбережений передала курьеру 9 млн рублей. В этот же день, утверждают силовики, еще одна 79-летняя петербурженка перевела деньги на "безопасный" счет, тем самым отдав мошенникам 8,7 млн рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Напомним, что 23 августа главный художник Императорского фарфорового завода передала мошенникам около 1,4 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру