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Новости 13:57

После звонка мошенников художница потеряла около 1,4 млн рублей

фото ЗакС политика После звонка мошенников художница потеряла около 1,4 млн рублей

Главный художник Императорского фарфорового завода лишилась около 1,4 млн рублей после звонка мошенников, написала 23 августа "Фонтанка.ру".

По данным издания, 20 августа художнице позвонили неизвестные и сказали, что с ее банковским счетом "происходят мошеннические действия". Вслед за этим она перевела 1,4 млн рублей на "безопасный" счет, чтобы предотвратить потери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Художница с 1975 года работает на Императорском фарфоровом заводе. Она имеет звание "заслуженного художника России", а также почетного члена Российской Академии художеств. 

Напомним, что 9 августа ведущий научный сотрудник Петербургского Федерального исследовательского центра РАН передал телефонному мошеннику 2,3 млн рублей. Подозреваемого в обмане пенсионера задержали 17 августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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