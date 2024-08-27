Петербургская полиция изъяла 79 тысяч немаркированных пачек сигарет

В результате обысков полиция изъяла 79 тысяч немаркированных пачек сигарет на сумму 10,2 млн рублей, сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Кроме того, было изъято 660 пачек сигарет с возможно подложными акцизными марками стоимостью 85 тысяч рублей.

В пресс-службе утверждают, что сотрудники "экономической" полиции задержали 46-летнего продавца "серых" табачных изделий. По предварительным данным, он реализовывал продажу немаркированных пачек сигарет на Апраксином дворе, ввозимых из стран СНГ.

Силовики отмечают, что продавец хранил нелегальный товар в арендованных гаражах, а также в арендованных контейнерных складах на Нефтяной дороге и набережной реки Волковки. Мужчина якобы перевозил пачки сигарет на машинах "Рено Логан" и "Форд Транзит", откуда потом и продавал их.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

Напомним, что 14 августа полиция устроила рейд в Апраксином дворе, в результате которого 110 мигрантов оказались в отделении полиции.

Фото: ЗАКС.Ру