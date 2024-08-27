Квартиру телеведущего Михаила Шаца* в Петербурге продали за 33 млн рублей

Телеведущий Михаил Шац* продал свою квартиру в Петербурге на Моховой улице, об этом 27 августа пишет 78.ru со ссылкой на объявление в интернете.

Объявление появилось в интернете еще в 2023 году. Квартиру площадью 82 квадратных метра хотели продать за 40 млн рублей, однако по итогу цену снизили до 33 млн рублей.

Сама квартира была выполнена в стиле лофт с белыми, бежевыми, коричневыми и серыми цветами.

Напомним, что Михаила Шаца* признали иноагентом в 2022 году. Тогда он рассказал, что в списке занял номер 178, как номер петербургского региона, поэтому свой статус посвящает Северной столице.

*Минюст внес Михаила Шаца в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру