Более 60 тысяч первоклассников пойдут в петербургские школы 1 сентября

В комитете по образованию Петербурга рассказали, сколько детей пойдут первый раз в школу в 2024 году, об этом 27 августа пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году за школьные парты впервые сядут более 60 тысяч первоклассников. Однако точное количество детей пока что неизвестно – оно будет известно после 5 сентября. Тогда официально закончится прием заявлений в школу.

Издание отмечает, что каждый год первый раз в школу приходят все больше и больше детей. Ранее председатель комитета по образованию Петербурга Наталия Путиловская говорила, что в учебном году 2024/2025 школы города готовы принять 69 тысяч первоклассников.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предложил с 1 сентября поднять доплаты молодым педагогам.

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