В ТРЦ "Европолис" начал отваливаться потолок из-за потопа в здании

В Петербурге в торгово-развлекательном центре на Полюстровском проспекте "Европолис" произошел потоп в ночь на 28 августа, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев и сотрудников.

Помимо воды на полу, в "Европолисе" начали отваливаться потолочные панели. Оказалось, что в ТРЦ проводился монтаж противопожарной системы в строящемся помещении сети кафе-пекарен.

По словам сотрудников центра, протечка очень масштабная. Из-за потопа пострадали атриум первого и второго этажей здания, три магазина и потолочные перекрытия.

Напомним, что в Приморском районе Петербурга реконструируют Парашютную улицу из-за того, что во время дождей там образовывается скопление воды.

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