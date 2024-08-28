ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:49

В ТРЦ "Европолис" начал отваливаться потолок из-за потопа в здании

фото ЗакС политика В ТРЦ "Европолис" начал отваливаться потолок из-за потопа в здании

В Петербурге в торгово-развлекательном центре на Полюстровском проспекте "Европолис" произошел потоп в ночь на 28 августа, об этом пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев и сотрудников.

Помимо воды на полу, в "Европолисе" начали отваливаться потолочные панели. Оказалось, что в ТРЦ проводился монтаж противопожарной системы в строящемся помещении сети кафе-пекарен. 

По словам сотрудников центра, протечка очень масштабная. Из-за потопа пострадали атриум первого и второго этажей здания, три магазина и потолочные перекрытия.

Напомним, что в Приморском районе Петербурга реконструируют Парашютную улицу из-за того, что во время дождей там образовывается скопление воды.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама