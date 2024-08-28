Станцию "Путиловская" отделают темным мрамором

Строящуюся станцию петербургского метрополитена "Путиловская" отделают темным мрамором, об этом 28 августа рассказали в Telegram-канале "СПб Строительный".

Сейчас темный мрамор уже используют для облицовки стен. Специалисты продолжают горнопроходческие работы по созданию перехода.

Кроме этого, строители показали устройство наклонного хода, центральный зал платформы и первый станционный тоннель, а также переход на станцию красной линии "Кировский завод".

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал до 2030 года открыть в городе десять новых станций метро, среди которых станция "Путиловская".

Фото: Telegram-канал "СПб Строительный"