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Новости 15:34

В Петербурге эвакуировали посетителей суда после ложного сообщения о минировании

фото ЗакС политика В Петербурге эвакуировали посетителей суда после ложного сообщения о минировании

Из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали всех посетителей Московского районного суда в Петербурге, написала 28 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката Александра Кобринского

Издание сообщает, что около 13:30 людей начали эвакуировать. Через час правоохранители закончили проверять все помещения. Выяснилось, что минирования не было. 

Напомним, что 22 августа суд приговорил петербуржца к 3 годам и 2 месяцам условного срока за ложное сообщение об акте терроризма. Он сообщил оператору "Токио сити", что якобы придет в ресторан с пистолетом. 

Фото: ЗАКС.Ру


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