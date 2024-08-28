В Петербурге эвакуировали посетителей суда после ложного сообщения о минировании

Из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали всех посетителей Московского районного суда в Петербурге, написала 28 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на адвоката Александра Кобринского.

Издание сообщает, что около 13:30 людей начали эвакуировать. Через час правоохранители закончили проверять все помещения. Выяснилось, что минирования не было.

Напомним, что 22 августа суд приговорил петербуржца к 3 годам и 2 месяцам условного срока за ложное сообщение об акте терроризма. Он сообщил оператору "Токио сити", что якобы придет в ресторан с пистолетом.

Фото: ЗАКС.Ру