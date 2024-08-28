Реконструкцию Музыкального театра имени Шаляпина завершат в 2026 году

Закончить реконструкцию здания Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина планируется в 2026 году, сообщили 28 августа в пресс-службе Смольного. Театр будет принимать мероприятия городского и федерального значения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как идут строительные работы в здании. Он заявил, что проект реконструкции является "амбициозным и сложным". По его словам, театр будет иметь подземный этаж, а помещение для репетиций расположится над зрительским залом под куполом. Он отметил, что вместимость зала после окончания строительных работ составит 1436 человек. Площадь здания увеличится на 6 тысяч квадратных метров — с 15 до 21 тысячи.

Напомним, что вторую площадку Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина планируют открыть в декабре 2024 года. До 2023 года театр имел название "Мюзик-холл".

Фото: пресс-служба Смольного