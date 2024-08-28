Петроградский суд рассмотрит протокол в отношении "Зенита"

Петроградский районный суд 3 сентября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении футбольного клуба "Зенит", следует из карточки дела. Протокол в отношении АО "ФК "Зенит"" был составлен по статье о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ).

Как сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга, протокол был составлен в связи с матчем между петербургским клубом и ФК "Сочи", состоявшимся днем 2 июля на "Газпром Арене". По версии полиции, игра должна была состояться без зрителей, однако этого не произошло. Любители футбола посетили спортивное мероприятие, что "привело к массовому скоплению граждан с неопределенным их количеством в общественном месте" и якобы лишило правоохранителей возможности обеспечивать общественный порядок.

Также в составленном МВД документе говорится о привлечении двух человек за нарушение правил поведения зрителей во время матча.

В своем объяснении глава службы обеспечения мероприятий "Зенита" Александр Румянцев написал о несогласии с составленным протоколом. По его версии, правоохранителей своевременно предупредили о приглашении на матч "зрителей из социально значимых групп", а сама игра обошлась без задействования дополнительных сил со стороны правоохранителей.

В середине июля Петроградский суд прекратил производство по другому делу в отношении "Зенита", заведенному по той же статье. В тот раз причиной составления протокола послужила информация на табло стадиона о том, что матч со "Спартаком" посетили свыше 56 тысяч человек вместо 47,5 тысяч возможных. Суд не увидел в этом состава правонарушения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру