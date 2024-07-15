Суд прекратил производство по протоколу на ФК "Зенит"

В Петербурге прекратили производство по административному делу, заведенному на футбольный клуб "Зенит". Об этом 15 июля сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Протокол был составлен в конце июня по статье о нарушении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 20.32 КоАП). Претензии составителей были связаны с матчем "Зенита" со "Спартаком" 17 апреля. Во время игры на табло стадиона появилась информация, что на трибунах собралось более 56 тысяч человек вместо 47,5 тысяч возможных.

Петроградский районный суд закрыл дело, поскольку не усмотрел состава правонарушения.

Ранее руководство Контрольно-дисциплинарного комитета РФС анонсировало наказание, связанное с поведением болельщиков "Зенита" на матче за Суперкубок в минувшую субботу. Фанаты зажигали файеры и бросали на поле различные предметы.

Фото: ЗАКС.Ру