Беглов потратил 42,6 млн со своего избирательного счета

Горизбирком опубликовал сведения о расходовании средств с избирательных счетов кандидатов на выборы губернатора Петербурга по состоянию на 26 августа. Как и прежде, лидером по объемам потраченных на кампанию денег стал действующий глава города Александр Беглов.

Согласно представленной информации, к настоящему времени Беглов израсходовал 42,6 млн рублей. Всего на его избирательном счету числится 50,3 млн рублей.

В большинстве случаев размер финансовых операции в рамках выборной кампании градоначальника превышал 50 тысяч рублей — на такие траты суммарно пришлось 42,4 млн рублей. В основном, средства расходовались на проведение предвыборной агитации. Всего на это ушло 31,6 млн рублей.

Вторым по сумме израсходованных средств на избирательную кампанию стал лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович. Он потратил почти 2,5 млн из тех 2,6 млн, которые поступили на его избирательный счет.

На счету главы петербургского отделения "Зеленых" Павла Брагина было 2,3 млн рублей, к концу августа сумма уменьшилась на 1,8 млн рублей. Меньше всех привлек и потратил денег депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев. Он израсходовал 1,5 млн рублей из имеющихся 1,7 млн рублей.

Совокупно четыре претендента на должность губернатора потратили 48,3 млн рублей. Общий размер привлеченных ими средств составляет 56,9 млн рублей, следует из данных Горизбиркома.

По состоянию на 8 августа общая сумма потраченных кандидатами средств составляла 32,6 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру